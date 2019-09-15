خلل في «سيم كارد» يعرّض مليار هاتف للقرصنة

اكتشف باحثون أمنيون خللاً جديداً في بطاقة الاتصال (SIM CARD) قد يعرّض أكثر من مليار هاتف ذكي لخطر القرصنة بسبب استغلال الجهات الخبيثة لهذا الخلل في الوقت الحالي.

وقال الباحثون إن هذا الخلل يسمى (Simjacker) ويجري استخدامه لتتبع موقع المستخدم، واعتراض المكالمات، وذلك عن طريق إرسال رسالة قصيرة (SMS) إلى الهاتف الذكي للضحية. وأصدر الباحثون مدونة كشفوا من خلالها عن الثغرة الأمنية، وأوضحوا أن الخلل جرى استغلاله بالفعل من قبل شركة خاصة على مدار العامين الماضيين.

وقالوا إن هذه الثغرة تستغل حالياً بنشاط من قبل شركة خاصة معينة تعمل مع الحكومات لمراقبة الأفراد، حيث يعد هذا الخلل قفزة في التعقيد مقارنة بالهجمات السابقة.دبي - البيان