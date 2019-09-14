دبي وجهة عطلات خريفية عالمية

المصدر: دبي - وائل الخطيب

عد موقع «woman and home» دبي أفضل مدينة على مستوى المنطقة والسابعة عالمياً ضمن أفضل وجهات العطلات الخريفية.

ونشر الموقع قائمة لأفضل الوجهات الخريفية عالمياً تقدمت فيها دبي على كل من: بيرث في أستراليا وهاكون في اليابان وجزيرة لانزاروت في إسبانيا.

وتميزت دبي عن غيرها، حسب التقرير، بكونها الأفضل بين تلك المدن بفضل المغامرات الجذابة التي تزخر بها وكثبانها الرملية الساحرة، كما تعج المدينة بمعالم وأماكن سياحية ترفيهية، بحيث يتسنى للمرء الاستمتاع بالمناظر الرائعة من قمة برج خليفة، أطول برج في العالم، والقيام بالتسوق في دبي مول، وزيارة أسواق التوابل في منطقة بر دبي.

وأضاف التقرير إنه يمكن كذلك القيام برحلة سفاري صحراوية لاستكشاف الكثبان الرملية المتموجة في محمية صحراء دبي، ومشاهدة عرض مباشر للصقور، وركوب منطاد الهواء الساخن عند شروق الشمس فوق الرمال التي لا نهاية لها.