متاجر «سينسبري» تتعهد بخفض التغليف بالبلاستيك

المصدر: لندن - رويترز

تعهدت سلسلة متاجر سينسبري، ثاني أكبر سلسلة سوبر ماركت في بريطانيا، بخفض معدل التغليف بالبلاستيك إلى النصف بحلول 2025 وتعهدت بالتحول إلى مواد بديلة تلبية لطلب المستهلكين بخفض النفايات.

وبعدما خفضت التغليف بالبلاستيك واحداً بالمئة في 2018 قالت سينسبري إنه كانت هناك حاجة لقفزة كبيرة في أسلوب التعامل مع نحو 120 ألف طن من البلاستيك تستخدمها سنوياً للتغليف.

وأعلنت الشركة أنها تستخدم معظم البلاستيك في زجاجات الحليب وتغليف الخضروات والفاكهة والمشروبات. وفيما يتعلق بزجاجات الحليب تدرس خيارات استخدام الزجاجات القابلة لإعادة التعبئة أو الأوعية التي يمكن إعادة استخدامها.

وتشارك سينسبري، التي يعمل بها نحو 178 ألف موظف في أنحاء بريطانيا، في قمة مع موردين وباحثين وجماعات حكومية لتحديد المجالات التي يمكن تحقيق تقدم بشأنها.