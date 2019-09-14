«كارتر آند وايت» تشارك بمعرض كان للقوارب

المصدر: أبوظبي - البيان

تشارك شركة «كارتر آند وايت» الإماراتية في فعاليات معرض كان الدولي للقوارب واليخوت، والذي انطلقت فعالياته أمس وتستمر حتى 15 سبتمبر الجاري. وشهد جناح الشركة إقبالاً كبيراً من الجمهور، حيث حرصت الشركة على عرض المنتجات القطنية الفاخرة مثل أغطية الأسرّة والمناشف والملابس التي تستخدم في القوارب واليخوت.

وبحثت «كارتر آند وايت» فرص التعاون مع عدد من الشركات المصنعة للقوارب واليخوت العالمية خلال المشاركة لتزويدها بمنتجاتها التي تتمتع بجودة عالية.

ويجري تصنيع منتجات الشركة من القطن المصري الفاخر في إيطاليا، وتستخدم خصيصاً في اليخوت والقوارب وتعتبر الأفضل عالمياً، حيث تلقى إقبالاً كبيراً من الملاك وشركات إدارة اليخوت والسفن الكبيرة الفاخرة.