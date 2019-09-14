«موزيلا» تطلق خدمات مدفوعة الأجر

المصدر: نيويورك - وكالات

أكدت مؤسسة «موزيلا» غير الهادفة للربح، والمطورة لمتصفح الويب «فايرفوكس»، دخولها مرة أخرى عالم الخدمات مدفوعة الأجر بعد إطلاقها خدمة جديدة لعملاء المؤسسات الذين يستخدمون متصفحها المفتوح المصدر تسمى «دعم فايرفوكس المتميز»، تبدأ من 10 دولارات لكل مستخدم.

وتُعد هذه الخدمة التجارية الثانية التي تُطلقها «موزيلا» في الأسبوع الماضي، حيث أطلقت المؤسسة خدمة جديدة مدفوعة الأجر موجهة للمستهلكين تسمى (Firefox VPN) ضمن ما يسمى شبكة فايرفوكس الخاصة، والتي لا تزال ضمن الإصدار التجريبي، وهي متاحة فقط لمستخدمي الولايات المتحدة الذين يستخدمون فايرفوكس على أجهزة حواسيب سطح المكتب.

وتتجه المؤسسة المطورة لمتصفح فايرفوكس الآن إلى توفير عرض جديد للمؤسسات التي تستعمل المتصفح في بيئات المؤسسات مع خطة دعم متميزة.

ويقدم «دعم فايرفوكس المتميز» بتكلفة 10 دولارات لكل تثبيت مدعوم العديد من الفوائد، بما في ذلك إمكانات إرسال الأخطاء بشكل خاص، والحصول على إصلاحات الأخطاء الأمنية الهامة.