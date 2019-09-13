منظومة عمل متكاملة بين الشركات في دبي

المصدر: إعداد - بشار باغ ــ غرافيك: أسيل الخليلي

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تُساهم «اقتصادية دبي» في تطوير آليات العمل بين الشركات عبر منظومة متكاملة من الإجراءات من خلال جهود قسم شكاوى المنشآت التجارية لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، حيث يعمل القطاع على استلام الشكاوى التجارية الخاصة بالخلافات بين التجار من داخل وخارج الإمارات، وعمل التسويات الودية بشرط أن يكون النزاع تجارياً، وأن يكون المشكو عليه مؤسسة أو شركة تجارية مسجلة في دبي.

شكاوى المنشآت التجارية

النصف الأول 2019

النصف الأول 2018

464

790

الانخفاض: 41 %

45 %

حصة قطاع الخدمات من الشكاوى التجارية

11 %

معدل الشكاوى التجارية في قطاع الديكور وأعمال البناء

6 %

حصة كل من قطاع الإلكترونيات وقطاع مواد البناء من الشكاوى التجارية

48 %

نسبة بند «عدم الالتزام بشروط الاتفاق» من إجمالي الشكاوى

36 %

حصة بند «عدم الالتزام بشروط العقد» من الشكاوى

8 %

حجم الشكاوى التجارية المصنفة تحت بند الغش التجاري

2 %

نسبة بند «عدم الالتزام بالمواصفات والمقاييس» من إجمالي الشكاوى

22 %

حصة الشركات الإماراتية من إجمالي شكاوى المنشآت التجارية

19 %

حصة الشركات الهندية من الشكاوى التجارية محلياً

المصدر: قسم شكاوى المنشآت التجارية لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي