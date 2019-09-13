اليابان: تراجع طلبيات الآلات الأساسية بنسبة 6.6%

المصدر: طوكيو - د ب أ

ذكرت الحكومة اليابانية أن طلبيات الآلات الأساسية في البلاد تراجعت بنسبة 6.6% في يوليو، مقارنة بالشهر السابق، في أول تراجع منذ شهرين. وجاءت تلك القراءة أفضل من توقعات بتراجع بنسبة 9.9% من جانب محللين استطلعت آراءهم صحيفة «نيكي بيزنس ديلي»، وفي أعقاب زيادة بنسبة 13.9% في يونيو.

وتراجعت طلبيات الآلات الأساسية للقطاع الخاص التي تستثني الفئات المتقلبة مثل المرافق والسفن، إلى 896.6 مليار ين (8.3 مليارات دولار)، بحسب مكتب مجلس الوزراء. ويعد ذلك الإحصاء مؤشراً على إنفاق رأس المال المستقبلي.

وذكر المكتب أن الطلب الخارجي، وهو مؤشر للصادرات المستقبلية، انخفض بنسبة 6% على أساس شهري إلى 804.1 مليارات ين في يوليو، في أول انخفاض خلال شهرين. وخفض المكتب النمو الاقتصادي في البلاد إلى معدل سنوي قدره 1.3% خلال الفترة من أبريل إلى يونيو من تقدير مبدئي قدره 1.8%، حيث تباطأ من توسع بلغ 2.2% في الربع الأول من العام الجاري.