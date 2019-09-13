موقع «الاتحاد للطيران» بحلة جديدة

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت «الاتحاد للطيران» موقعها الإلكتروني «etihad.com» بحلة جديدة في إطار التزامها المستمر بتحسين تجربة المسافر، حيث أصبح من الأسهل على ضيوف الشركة التخطيط لرحلتهم، والبحث عن المعلومات وإدارة الحجز.

وأصبح الموقع الإلكتروني المحدّث متوفراً الآن بـ16 لغة، وقد أعيد تصميمه بالكامل ليسمح للضيوف بالاستمتاع بسرعة فتح الصفحات بفضل المحتوى والصور والرسومات الأكثر نقاوة والأقل حجماً، كما أن سهولة البحث والتنقل عبر الموقع مع التقليل من عدد الصفحات المتاحة، يسهّل على الضيوف عملية العثور على المعلومات التي يحتاجونها.

وقال فرانك ماير، الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية في مجموعة الاتحاد للطيران: «نعتبر تحسين تجربة ضيوفنا أساس كل عملياتنا، ونحن نعلم أن المسافرين أصبحوا يلجأون أكثر فأكثر إلى القنوات الرقمية لإدارة رحلاتهم، لذا أعدنا تصميم الموقع لمنحهم تجرية رقمية عالية الجودة».

ومع زيادة عدد المتعاملين المستخدمين للموقع عبر الأجهزة المحمولة، يمكن الولوج إلى الموقع الجديد من أي هاتف أو حاسوب لوحي أو كومبيوتر لتوفير خدمة الحصول على المعلومات بصورة أسهل وأسرع، قبل الوصول إلى المطار.

كما ازداد عدد الضيوف الذين يعتمدون على الخدمة الذاتية وتخليص إجراءات السفر عبر الموقع الإلكتروني، بنسبة 25%، وذلك بفضل التقنية المتكاملة الجديدة التي يمكن من خلالها إدارة تذاكر الرحلات الجوية المحجوزة عبر أي من القنوات الرقمية المتوفرة، فيما لم تتوفر هذه الخدمة سوى للتذاكر التي تم حجزها مباشرة عبر الاتحاد للطيران.

وأضاف ماير: «هذا إنجاز مهم في إطار خطتنا الرقمية ويكمل النجاحات الأخيرة التي حققناها في العالم الرقمي، فخلال العام الماضي أطلقنا عروضاً خاصة تسمح لضيوفنا بتنظيم رحلاتهم الجوية حسب طلبهم إلكترونياً قبل موعد الرحلة. إن البيئة الرقمية في تطور مستمر ونحن نتطلع قدماً للمستقبل».

وتتضمن التطورات اللاحقة حسب الأشهر القليلة المقبلة محرّك حجوزات جديداً لتوفير رحلة سلسة من بدايتها إلى نهايتها. وسيتوافق المحرّك الجديد مع الأجهزة المحمولة ويتضمن نظام دفع أكثر سهولة، حيث سيتمكن الضيوف من الدفع نقداً، أو عبر استبدال أميال ضيف الاتحاد أو الدمج بين الاثنين.

وستقدّم المرحلة الجديدة تجربة رقمية أكثر سلاسة مع إمكانية التنقل من الاتحاد للطيران لحجز التذاكر، إلى برنامج ضيف الاتحاد للاطلاع على العروض المتوفرة، وصفحة الاتحاد للرحلات للاستفادة من الباقات المعروضة، وبذلك يمكن للضيوف إدارة جميع مراحل رحلتهم مع الاتحاد للطيران في مكان واحد.