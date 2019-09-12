5 نصائح لتوفير المال في تذاكر السفر

قدمت «تجوّل»، منصة حجوزات الفنادق وتذاكر الطيران الإلكترونية التي تتخذ من دبي مقراً لها 5 نصائح تساعد المسافرين في التخطيط لمغامراتهم القادمة.

1 السفر خلال الأسبوع مقارنة مع عطلة نهاية الأسبوع لتوفير الكثير من المال لأن شركات الطيران تقوم عادة برفع التذاكر أيام الجمعة والسبت.

2 استخدام وكالات السفر الإلكترونية مقارنة مع المواقع الإلكترونية المباشرة لشركات الطيران، حيث توفر خيارات أكثر ملاءمة وبأسعار معقولة لتذاكر الطيران وتأمين السفر، ومجموعة رائعة من عروض السفر.

3 حجز الرحلات متعددة المحطات كل على حدة، على سبيل المثال تتطلب الرحلة من دبي إلى تورونتو توقفاً في أمستردام قبل مواصلة طريقها إلى تورونتو.

4 اختيار مواعيد مرنة، حيث إن هناك أوقاتاً تكون فيها أسعار تذاكر الطيران منخفضة خلال اليوم الواحد وأيام الأسبوع. ويمكن للمسافرين غير المقيدين بمواعيد سفر محددة أن يبحثوا عن مواعيد الحجز الملائمة بأقل الأسعار.

5 الحرص على قراءة تفاصيل الحجز جيّداً فأحياناً، تقوم وكالات السفر الإلكترونية بإبراز الأسعار بصورة مكبّرة دون احتساب الضرائب والرسوم الأخرى. دبي - البيان