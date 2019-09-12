25 مليون عضو في «سكاي واردز طيران الإمارات»

المصدر: دبي - البيان

ارتفع عدد أعضاء «سكاي واردز طيران الإمارات»، برنامج مكافأة ولاء المسافرين الدائمين لطيران الإمارات وفلاي دبي، إلى 25 مليوناً، وسوف يحتفل «سكاي واردز طيران الإمارات» بهذه المناسبة مع أعضائه، حيث سيستمتع المسافرون، اعتباراً من اليوم، بمفاجآت وعروض متميزة.

تشمل العروض 25% خصماً على ترقية درجة السفر وتذاكر المكافآت على عدد من الرحلات من وإلى دبي، وأسعاراً خاصة عند الدفع بتركيبة نقد+ أميال على رحلات طيران الإمارات وفلاي دبي و25% خصماً عند شراء أو إهداء الأميال، كما سيستمتع المسافرون عبر المبنى 3 المخصص لرحلات طيران الإمارات بمسابقات وجوائز مميزة من 22 الجاري.

وانضم إلى البرنامج خلال الأشهر الـ18 الماضية 5 ملايين عضو جديد بمعدل 277777 عضواً كل شهر و9259 عضواً كل يوم و6 أعضاء كل دقيقة. وتحتل المملكة المتحدة الصدارة على قائمة البلدان من حيث عدد الأعضاء (3.2 ملايين عضو)، تليها الولايات المتحدة (2.3 مليون عضو) وأستراليا (1.9 مليون عضو) ثم الهند (1.8 مليون عضو) والإمارات (1.7 مليون عضو).

ويركّز سكاي واردز طيران الإمارات على تقديم تجارب فريدة للأعضاء عبر جميع المناطق، حيث يستفيدون من ما يزيد على 157 شراكة للبرنامج في أنحاء العالم بما في ذلك شراكات مع 15 ناقلة جوية توفر خدماتها في 2000 وجهة وشراكات مع 12 علامة تجارية مالية مشتركة و7 شركاء تبادل النقاط في 31 دولة. ويتعاون سكاي واردز طيران الإمارات مع ما يزيد على 100 فندق وموقعين إلكترونيين، ما يتيح الوصول وحجز 30 مليون عقار وغرفة فندقية .

وتعاون البرنامج خلال السنوات الثلاث الماضية مع 24 شريكاً جديداً، حيث زادت عمليات اكتساب الأميال بنسبة 50% وعمليات الاستبدال بنسبة 150%. ودخل سكاي واردز طيران الإمارات في 3 شراكات جديدة: (ماريوت بونفوي وتشيس ألتيميت ريواردز وبيستر فيلج شوبينغ) الأشهر الثلاثة الماضية ما يعكس أهمية البرنامج ومدى نجاحه على الصعيدين المحلي والعالمي.

وخلال السنة المالية الأخيرة 2018/‏‏ 2019، استبدل أعضاء من 185 دولة 1.2 مليار ميل سكاي واردز في سوق دبي الحرة، في حين استبدل 6431 عضواً 77 مليون ميل لشراء 10344 تذكرة لحضور فعاليات رياضية وثقافية حول العالم. واستفاد مئات الأعضاء من ترقية درجة السفر واستخدموا تركيبة نقد+ أميال لحجز تذاكر مع طيران الإمارات وفلاي دبي وحصلوا على تذاكر مكافآت.

وقال الدكتور نجيب بن خضر، نائب رئيس أول سكاي واردز طيران الإمارات: «نفتخر بهذا الإنجاز الكبير، فقد بدأنا منذ ثلاث سنوات رحلة تحويلية شملت بحوثاً ودراسات لفهم حاجات ومتطلبات عملائنا الأوفياء».