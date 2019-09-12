«طيران الإمارات» تحوز جائزة «أفضل نظام ترفيه جوي»

المصدر: دبي - البيان

نالت طيران الإمارات للسنة الثالثة على التوالي جائزة «أفضل نظام ترفيه جوي» خلال حفل جوائز خيارات المسافرين أبيكس إكسبو APEX EXPO الذي أقيم مؤخراً في لوس أنجلوس الأمريكية.

وحظيت الناقلة أيضاً بفئة 5 نجوم ضمن التصنيف الرسمي للناقلات الجوية، وهو الأعلى في البرنامج الرئيس لتصنيف الناقلات الجوية والذي يستند فقط على ردود فعل وآراء المسافرين. ودأبت طيران الإمارات على الريادة والابتكار في الترفيه الجوي وارتقت بتجربة العملاء .

ويوفر نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice أكثر من 4500 قناة تعرض الأفلام والمسلسلات الحديثة والكلاسيكية والألبومات الغنائية، بما في ذلك ما يزيد على 1000 فيلم من مختلف مناطق العالم، أي العدد الأكبر مقارنة مع أي ناقلة جوية أخرى.

وتواصل طيران الإمارات الاستثمار في توفير مزيد من ميزات الاتصال واستقبال البث التلفزيوني الحي على عدد أكبر من الطائرات حيث تتوفر الخدمة حالياً على 176 طائرة ضمن الأسطول وتتوفر خدمة الإنترنت اللاسلكي Wi-Fi على طائرات الشركة.