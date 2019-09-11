"تليفونيكا" تخطط لشطب 5000 وظيفة في إسبانيا

المصدر: مدريد - د ب أ

أفادت مصادر مطلعة بأن شركة «تليفونيكا» للاتصالات، تعتزم شطب 5 آلاف وظيفة في إسبانيا من خلال خطة للتقاعد الطوعي في إطار مساعي الشركة لخفض التكاليف وتعزيز أسعار أسهمها.

ونقلت وكالة «بلومبيرغ» أمس عن مصدرين مطلعين، أن الشركة أجرت مشاورات تمهيدية مع النقابات حول ما أسمته خطة تحفيز العمال على التقاعد، وهي تستهدف من تتجاوز أعمارهم 53 عاماً.

وقال مصدر إنه من المقرر أن تقدم الشركة مقترحاً رسمياً إلى النقابات اليوم الأربعاء.

وتُعد خطة شطب الوظائف واحداً من العديد من الخيارات التي أجرت الإدارة مشاورات بشأنها خلال الأسابيع الماضية في إطار مساعيها لتدعيم أسعار أسهمها.

ويتضمن العرض الحالي دعم مهارات العمالة المتبقية لتطوير التعامل مع التقنيات الحديثة.