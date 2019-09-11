فريق إماراتي يحصد جائزة «اختيار الأطفال» في طوكيو

أعلنت باناسونيك أمس عن تكريم المدارس الفائزة من منطقة الشرق الأوسط في مسابقة «أخبار الراوي الصغير 2019»، خلال فعاليات قمة «أخبار الراوي الصغير» العالمية التي استضافتها طوكيو بين 31 يوليو و2 أغسطس 2019.

وفاز الفريق الإماراتي مُمثلاً بمدرسة النخبة الخاصة في أبوظبي بجائزة «اختيار الأطفال» عن فئة الكبار عن مقطع فيديو تثقيفي بعنوان ميراج.

ونظمت باناسونيك حفل توزيع الجوائز السنوي لمسابقة أخبار الراوي الصغير 2019 ضمن إطار قمة أخبار الراوي الصغير العالمية في طوكيو.

وتمثل جائزة اختيار الأطفال تكريماً مُتميزاً يُمنح عن مقاطع الفيديو لكلٍ من فئتي الصغار والكبار والتي تحصد أعلى نسبة تصويت من الأطفال المُشاركين في مسابقة أخبار الراوي الصغير. دبي - البيان