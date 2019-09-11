مؤسس علي بابا يتقاعد في عيد ميلاده الـ55

المصدر: بكين - د ب ا

أعلن جاك ما، مؤسس مجموعة علي بابا الصينية للتجارة الإلكترونية، تقاعده من منصبه كمدير للمجموعة أمس، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه شركته صعوبات ناجمة عن الحرب التجارية بين بكين وواشنطن.ويأتي إعلان جاك ما تقاعده، الذي يأتي بالتزامن مع احتفاله بعيد ميلاده الـ55، ضمن جزء من خطة خلافة أعلن عنها العام الماضي. وقد أعلن عن تعيين الرئيس التنفيذي للشركة دانيال تشانج خلفاً له.

وكان جاك ما، الذي يعد أغنى رجل في الصين الآن وتبلغ قيمة ثروته 39 مليار دولار قد حظي ببداية سيئة لحياته.

وتحدث جاك خلال الفعاليات حول إخفاقه في اختبارات دخول الجامعة مرتين، قبل أن ينجح ويصبح بعد ذلك مدرس لغة إنجليزية.

وكانت 30 شركة مختلفة، من بينها سلسلة محال كنتاكي، قد رفضت تعيين جاك قبل أعوام من تأسيس علي بابا.