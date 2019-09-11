برج الساعة بدبي بين الأكثر إبداعاً في العالم

المصدر: دبي - وائل الخطيب

لا تزال أبراج الساعة اليوم من أكثر الهياكل شهرة في العالم، وفي بعض الحالات، مثل برج إليزابيث (المعروف باسم بيغ بن)، وبرج الساعة في دبي، تعد رموزاً لمدنها.

وتوفر التصميمات الوظيفية معلومات وتضيف جمالاً إلى الأفق، وغالباً ما تقدم عرضاً يومياً للأشكال المتحركة أو الأجراس.

واستعرضت «Architectural Digest» وهي مجلة تصميم، تجوب العالم لتقديم تصوراتها عن أفضل التصاميم إلى جمهور قوامه 5 ملايين قارئ، 10 من أكثر أبراج الساعات شهرة في العالم وحلّت فيه دبي في المرتبة الثانية بعد برج ساعة «بيغ بن»، أو كما يسمى حديثاً «برج إليزابيث»، والذي يعد أحد أشهر المعالم السياحية والتاريخية على مستوى العالم.

ويقع برج ساعة ديرة الذي يعد إحدى أيقونات العالم عند بوابة جسر آل مكتوم في منطقة ديرة في دبي وصممه المهندس المعماري السوري زكي الحمصي في منتصف الستينيات للاحتفال بأول صادرات البلاد من النفط. ولايزال (برج الساعة) محافظاً على رونقه وجماله منذ تشييده حتى اليوم، وربما سيبقى كذلك نحو 100 عام أخرى.

كما قال مصممه، بعد إعادة بنائه باستخدام الخرسانة في عام 1989 لأن التعزيزات الفولاذية الأصلية قد تآكلت. وتم استبدال وجوه الساعة في عام 2008، والبرج مزود الآن بساعات أوميغا مع أنظمة تحديد المواقع العالمي GPS لانتفاء الحاجة إلى تغييرات يدوية.