مليون رحلة تسجلها «هلا» لحجز مركبات الأجرة إلكترونياً

المصدر: دبي - البيان

حققت خدمة هلا، المشروع المشترك بين كل من هيئة الطرق والمواصلات بدبي وشركة كريم، أول إنجاز بارز لها في مسيرتها بعد أن سجلت الرحلة رقم مليون أول من أمس عبر واجهتها الإلكترونية المخصصة لتوفير خدمات مبتكرة للتنقل في أرجاء دبي على تطبيق كريم.

وقالت كليمينس دوتيرتر، الرئيس التنفيذي للشركة :«نحن فخورون للحفاوة التي استقبل بها مستخدمو وسائل المواصلات في دبي خدماتنا، خصوصاً وأنهم كانوا يتوقون لطريقة سهلة وفعالة لحجز مركبات أجرة وهو ما جعلنا الخيار الأول لديهم حالياً».

وأضافت قائلة: «نحن سعداء وفخورون بتفاعل المستخدمين مع خدماتنا، ونود هنا أن نتوجه بالشكر لعملائنا ولكباتن مركبات أجرة دبي لثقتهم ودعمهم لنا. وما تحقق حتى اليوم هو مجرد بداية لرحلة طويلة من النجاح».

وزادت هلا من عدد مركباتها إلى 5500 مركبة أجرة والتي تم توفيرها على تطبيق كريم منتصف سبتمبر الجاري.