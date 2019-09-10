دبي بين أبرز الوجهات السياحية على «إنستغرام»

المصدر: دبي - البيان

كشف «ويجو»، محرك البحث الأضخم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن وجهات الإجازات الأكثر تداولاً على صفحات «إنستغرام» حول العالم خلال صيف 2019، والتي أظهرت أن دبي تأتي ضمن أبرز المحطات السياحية الشهيرة.

وتصدّرت لندن القائمة مستأثرةً بالحصة الأكبر من التفاعل على إنستغرام، مع ما يزيد على 118 مليون هاشتاج، لتتفوق على باريس التي حصدت 101 مليون هاشتاج تليها مدينة نيس مع 87 مليون هاشتاج ونيويورك مع 83 مليون هاشتاج. وتأتي دبي في المرتبة الخامسة مع ما يزيد على 79 مليون هاشتاج.

وقال مأمون حميدان، المدير العام لشركة «ويجو» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند: «تكشف الأبحاث توجهات جيل الألفية نحو تفضيل الإنفاق على السفر أكثر من الأمور الأخرى».