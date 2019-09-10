دبي تستضيف مؤتمر «آيكوميا الدولي للمراسي» 2020

المصدر: دبي - البيان

تستضيف دبي مؤتمر «آيكوميا الدولي للمراسي»، وهو أول تجمع من نوعه في الشرق الأوسط للمجلس العالمي لجمعيات الصناعات البحرية، والمقرر عقده في خريف 2020.

يأتي ذلك تقديراً لمكانة الدولة باعتبارها السوق الأكثر حيوية لهذه الصناعة في الشرق الأوسط، حيث تحتضن 35 مرسى، 15 منها تنتشر على طول سواحل دبي وواجهاتها البحرية.

وبصفتها المدينة المضيفة لمعرض إكسبو 2020، تستقطب دبي، العاصمة البحرية للمنطقة، عشاق الإبحار واليخوت في العالم، في إطار الاستعدادات للحدث العالمي والذي سيفتح أبوابه أمام الجمهور في غضون 13 شهراً.

ورحب محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، والتي تضم تحت محفظتها ميناء راشد، حيث يقع مقر مراسي «بي آند أو»، بنجاح دبي في استضافة حدث آيكوميا المرموق باعتباره تقديراً للأهمية المتزايدة لصناعة القوارب واليخوت في دبي ودولة الإمارات.

ومن المقرر أن يتناول «مؤتمر آيكوميا الدولي للمراسي» آخر التطورات في مجال منتجات وتكنولوجيا المراسي، وذلك ضمن برنامج يستمر ثلاثة أيام في خريف 2020. ويهدف المؤتمر إلى ربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب، ليقدم لصناعة المراسي في المنطقة فرصة واعدة لتبادل الخبرات والابتكار والتكنولوجيا مع أسواق اليخوت المتقدمة والتقليدية.

وقال محمد المناعي، الرئيس التنفيذي لشركة مراسي «بي آند أو» ورئيس «راسينا»، المنصة التي تجمع مراسي دبي تحت مظلة سلطة مدينة دبي الملاحية: «إنها لحظة تدعو للفخر بالنسبة لنا في شركة مراسي بي آند أو على وجه الخصوص وفي دبي عموماً، إلى جانب جميع المراسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، لحصولنا على شرف استضافة مؤتمر آيكوميا الدولي للمراسي.

إنها فرصة مثالية لمجتمع المراسي في الإمارات، والذي لا يزال في طور التشكل، ليحدد التوجهات المستقبلية للقطاع». وأضاف: «اجتماع قادة وشركات صناعة اليخوت والقوارب الترفيهية في العالم هنا في دبي سيفيد بلا شك قطاع المراسي المحلي في الإمارات والذي بلغت قيمته بين 1.3 و1.5 مليار دولار العام الماضي. ومن المتوقع أن يشكل معرض إكسبو 2020 في دبي العام المقبل نقطة جذب إضافية لمحبي اليخوت من جميع أنحاء العالم».