إعلانات «كنتاكي» الأكثر جذباً بالإمارات

المصدر: دبي - البيان

أظهر مؤشر «براند إندكس» السنوي لتتبع العلامات التجارية والتابع لشركة «يوغوف» في الإمارات، أن دجاج «كنتاكي»، احتل المركز الخامس كأكثر العلامات التجارية تقدماً في مجال المطاعم خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى يونيو 2019.

وكشف المؤشر أن دجاج «كنتاكي» حصل على أعلى معدّل ارتفاع في ملاحظة الأفراد لإعلاناته وتذكرها من بين كافة الـ 590 علامة تجارية التي تم تتبعها في الإمارات.

ونالت إعلانات دجاج كنتاكي لـ«عيد مبارك» و«مو مسافر في الصيف؟» و«كنتاكي باقية معاك»، بالإضافة إلى عرض «دبل داون بوكس» استحسان المستهلكين في الإمارات، ويمكن ملاحظة تحسّن انطباعات الأفراد عن هذه العلامة التجارية، حيث ارتفعت درجة الانطباع عن الشركة بـ 10.4 نقاط خلال شهر أغسطس. وقد تغيّر كذلك تفاعل الأفراد مع هذه العلامة التجارية، حيث تحسّنت درجة إمكانية الشراء منها بـ4.9 نقاط مع حلول نهاية أغسطس.