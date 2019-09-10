«إعمار» تحتفل باليوم الوطني السعودي بعرض حصري على واجهة برج خليفة

المصدر: دبي - البيان

تعتزم شركة «إعمار» المشاركة في الاحتفالات باليوم الوطني السعودي من خلال عرض حصري سيتم على واجهة برج خليفة.

وذكرت الشركة في بيان: «احتفالاً باليوم الوطني الـ 89 للسعودية، أطلقت إعمار صفحة إلكترونية خاصة لاستقبال رسائل المهنئين باليوم السعودي، ما يتيح للجماهير الفرصة للتعبير عن حبهم للمملكة والفخر بمسيرة الإنجازات التي حققتها المملكة».

وتأكيداً على عمق روابط الأخوة والعلاقات الوثيقة بين البلدين، كشفت «إعمار» عن الصفحة عبر حسابها الخاص على «تويتر» من خلال منشور يحمل وسم #طموحنا_واحد.

ودعت «إعمار» الجميع لمشاركة رسائل التهنئة الموجهة للحكومة والشعب السعودي، على أن يتم انتقاء أفضل خمس رسائل، ويتم عرضها على واجهة LED العملاقة في «برج خليفة» ضمن عرض بصري مميز احتفاءً باليوم الوطني السعودي الموافق 23 سبتمبر. وبالإضافة إلى ذلك، تنظم «إعمار» مجموعة من الأنشطة الترفيهية والاحتفالية المتنوعة بهذه المناسبة.