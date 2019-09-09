«الاتحاد للطيران» تبرم شراكة مع «سيكست» لنقل ركابها إلى المطارات

المصدر: أبوظبي - البيان

أبرمت «الاتحاد للطيران» شراكة مع «سيكست»، وهي شركة خدمات نقل دولية، لتوفير وسائل نقل إلى المطار لضيوف الاتحاد في مختلف أنحاء العالم.

ويمكن للمسافرين مع الاتحاد للطيران حجز هذه الخدمة الإضافية عبر موقع «الاتحاد للطيران» على الإنترنت، بعد شراء تذكرة الرحلة الجوية حتى ساعة من موعد الرحلة. وتتوفر فئات مختلفة من السيارات تتضمن سيارات الليموزين وسيارات الدفع الرباعي، جميعها مع سائقين محترفين.

وقال جمال العوضي، نائب الرئيس لشؤون المنتجات وتجربة الضيوف في الاتحاد للطيران: «من المهم أن يعيش الضيف تجربة الاتحاد على طول رحلته. تقدّم هذه الخدمة الجديدة تجربة نقل سلسة للضيوف من منازلهم إلى المطار، ومن ثم إلى الوجهة الأخيرة عند الوصول».

وتقدّم «سيكست» خدمة نقل مميزة وفريدة من نوعها من حيث تأجير السيارات، والنقل والنقل المشترك. ولدى الشركة حول العالم أكثر من مليون سائق محترف وجاهز لنقل المسافرين من المطار وتوفير نقل آمن.