«كريم» تعلن عن هيكل جديد للإدارة العليا

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «كريم» عن هيكل جديد للإدارة العليا في الشركة، وذلك في ظل العمل على تنفيذ رؤية 2022، والتي تتمثل بتحويل تطبيق «كريم» إلى تطبيق Super App يُستخدم يومياً في المنطقة.

وسيتولى عدد من المديرين الإداريين المختصين والمتمرسين العمل على التوسع الجغرافي، كما سيعملون على تحقيق النمو في ما يتعلق بالمنتجات والخدمات الجديدة، في الأسواق المعينة.

وشمل الهيكل الجديد إبراهيم مناع، المدير الإداري للأسواق الناشئة (العراق والأردن ولبنان وفلسطين وتركيا)، والذي سيتوسع دوره ليشمل إدارة السعودية أيضاً. كما شمل وائل أبو العلا، المدير الإداري لمصر، حيث سيتوسع دوره ليشمل دول شمال أفريقيا، مصر والمغرب وعدداً من الأسواق الجديدة التي سيتم إطلاقها. أيضاً شمل الهيكل الجديد باسل النحلاوي، المدير الإداري للخليج ويتوسع دوره ليشمل باكستان. وكذلك شمل تعيين العضو المؤسس عبدالله إلياس رئيساً لأسواق السعودية.

وأكد العضو المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«كريم» مدثر شيخا في رسالة إلكترونية، أنه من المهم جداً الاستمرار في تطوير الهيكل الإداري في الشركة، ليتماشى مع الفرص والوقائع. وقال إن الهيكل الجديد مهم جداً لتحقيق رؤية 2022 والتي تتطلع إليها الشركة، ولتحويلها إلى Super App في المنطقة يتم استخدامه يومياً. وأضاف أن العديد من الأسواق التي تتواجد فيها «كريم» قد تطورت وتوسعت، وأنه من الضروري القيام بمراجعة استراتيجية لتجهيزها للمرحلة المقبلة من النمو.

وتتمثل مهمة الهيكل الإداري الجديد بتعزيز النمو من خلال مشاركة المعرفة والخبرات، والتعاون الفعال، واتخاذ القرارات بشكل أسرع.

هذا وتتواجد الشركة حالياً في 14 من دول الشرق الأوسط، وتقدم خدمات التنقل والتوصيل والخدمات المالية لأكثر من 33 مليون عميل، كما لديها ثلاثة مراكز للتكنولوجيا في كل من برلين ودبي وباكستان.