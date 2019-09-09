إطلاق نسخة تجريبية من «آبل ميوزيك» على الإنترنت

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

تعتزم شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة «آبل»، إطلاق نسخة عامة تجريبية على الإنترنت من تطبيق بث الموسيقى «آبل ميوزيك»، لتكون متاحة لكل المشتركين في هذه الخدمة في مختلف أنحاء العالم، حيث ستكون هذه هي أول مرة يتم فيها توفير «آبل ميوزيك» على الإنترنت رسمياً، رغم ظهور تطبيق غير رسمي يوفر هذه الخدمة على الإنترنت منذ شهور قليلة، واستطاع جذب مئات الآلاف من المستخدمين.

وأشار موقع «تك كرانش»، إلى أنه يمكن استخدام النسخة الجديدة من «آبل ميوزيك» على الإنترنت، من خلال الدخول إلى الرابط «بيتا دوت ميوزيك دوت آبل دوت كوم»، والدخول إليه باستخدام بيانات الاشتراك في الخدمة. في الوقت نفسه، ستتضمن نسخة الإنترنت من هذه الخدمة مدفوعة الأجر، الكثير من الخصائص الأساسية.