خاصية ترفيهية جديدة في محرك «غوغل»

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

كشفت شركة «غوغل» عن إضافة خاصية جديدة إلى محرك البحث «غوغل» ستساعد المستخدم في اكتشاف المواد الترفيهية التي تناسبه بما في ذلك برامج التلفزيون والأفلام، مع تحديد الخدمات التي توفر هذه المواد. وأشار موقع «تك كرانش» إلى أن هذه الخاصية تمثل امتداداً لجهود «غوغل» الحالية لمساعدة المستخدمين في الوصول إلى المحتوى المعلوماتي بشأن برامج التلفزيون والأفلام.

يذكر أن أي بحث عن عناوين البرامج التلفزيونية أو الأفلام باستخدام محرك البحث «غوغل» سيتضمن مربع نص باسم «لوحة المعرفة» على رأس نتائج البحث، حيث يمكن للمستخدم قراءة عرض لهذه البرامج أو الأفلام، ورؤية تقييماته منذ ربيع 2017، مع تحديد الخدمات التي يمكن للمستخدم إيجاد الفيلم أو البرنامج فيها.

في الوقت نفسه، فإن الخاصية الجديدة ستظهر للمستخدمين الذين يقومون بالبحث عن هذا المحتوى من دون تحديد عنوان الفيلم أو البرنامج، ولكنهم يكتبون في خانة البحث «ماذا تشاهد» و«مقترحات جيدة للمشاهدة» على سبيل المثال.