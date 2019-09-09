المصدر: جنيف - البيان

كشفت بيانات للاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» انخفاض مستويات الطلب على الشحن الجوي بنسبة 3.2% خلال يوليو الماضي بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق. وتعكس النتائج استمرار انخفاض معدلات الشحن الجوي للشهر التاسع على التوالي.

ولا يزال قطاع الشحن الجوي يُعاني من ضعف حركة التجارة العالمية، والتأثيرات السلبية للحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، حيث تراجعت أنشطة التجارة العالمية 1.4٪ مقارنة بالعام السابق، كما انخفض التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والصين 14٪ قياساً بالفترة نفسها من 2018. وقال ألكساندر دي جونياك المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد: «تُثقل التوترات التجارية كاهل قطاع الشحن الجوي بجميع مكوناته».