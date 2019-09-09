«إل جي» تستعرض آفاق ابتكارات الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

استعرضت شركة «إل جي» آفاق ابتكارات الذكاء الاصطناعي والاتصال ودورها في توسيع مفهوم الراحة التي يحققها المستخدمون في منازلهم، ليشمل مختلف مجالات الحياة. جاء ذلك في جلسة حوارية قبيل انطلاق معرض «إيفا برلين 2019»، تحدث خلالها د. آي بي بارك، الرئيس والمدير التقني للشركة عن رؤيته لمستقبل يقوده الذكاء الاصطناعي وتزداد فيه سبل الراحة في أي مكان.

وركّزت النقاشات على دور منصة LG ThinQ المخصصة للأجهزة الذكية، والتي تجمع بين المنتجات والخدمات المعززة بالذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تلك المعززة بتقنيات الواي فاي وقدرات إنترنت الأشياء في تحقيق رؤية موحّدة للوصول إلى نظام بيئي قائم على الذكاء الاصطناعي.