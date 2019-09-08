تقنيات جديدة تطرحها «سامسونغ» احتفالا بعيدها الـ 50

المصدر: دبي - البيان

احتفلت شركة «سامسونغ» للإلكترونيات المحدودة، بالذكرى السنوية الخمسين لتأسيسها، وذلك في معرض (IFA 2019) والمنعقد حالياً في برلين، حيث حرصت الشركة خلاله على توضيح رؤيتها التي تركز على الابتكار والاتصال والمستقبل.

وأعلنت الشركة الكورية عن عدد من الأجهزة الجديدة بتقنيات لم يتم طرحها من قبل من تليفزيونات وغسالات وأجهزة منزلية فضلاً عن هواتف جديدة.

وأطلقت الشركة في المعرض أجهزة تلفزيون QLED 8K المبتكرة الجديدة مقاس 55 بوصة، ويؤكد هذا الإطلاق التزام «سامسونغ» تلبية متطلبات المستهلكين للحصول على مزيد من الخيارات عبر توفير مجموعة من الأحجام التي تناسب المنازل المختلفة.

ومع استمرار المزج بين الأثاث والأجهزة المنزلية، تقوم «سامسونغ» بإنشاء حلول منزلية قابلة للتخصيص أكثر من أي وقت مضى لتناسب مجموعة من احتياجات المستهلكين.