«إيمرسون» تستحوذ على خطوط «سبنس آند نيكلسون»

المصدر: دبي - البيان

استكملت شركة «إيمرسون» عملية الاستحواذ على خطوط إنتاج «سبنس آند نيكلسون» لتكنولوجيا البخار من شركة «سيركور لإنترناشونال». ويمثل الاستحواذ الجديد خطوة مهمة لتمكين «إيمرسون» من توسيع محفظتها المتكاملة من حلول الأنظمة البخارية الخاصة بالصناعات التحويلية والمباني التجارية.

وقال لال كارسانبهاي، الرئيس التنفيذي لـقسم حلول الأتمتة في شركة «إيمرسون»: «تؤكد الإضافة الأخيرة إلى محفظتنا الواسعة من أجهزة التحكم النهائي الأهمية البالغة لعمليات الاستحواذ التي نقوم بها، والتي تمكّننا من سد الفجوات الاستراتيجية في محفظتنا وتنويع عروض منتجاتنا في أسواق النمو الرئيسية.