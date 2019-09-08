الجامعة الكندية في دبي تطلق برنامج القيادة الإبداعية العالمية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت الجامعة الكندية في دبي، عن إطلاق برنامج قيادة إبداعي جديد بالشراكة مع كلية الاتصالات والتصميم في جامعة ريرسون في كندا. ويعد بكالوريوس الفنون في الصناعات الإبداعية البرنامج الأول من نوعه في دبي، ويمكن للطلاب تقديم الطلبات للانضمام إليه لوضع بصمتهم الخاصة في القطاع الإبداعي المزدهر بالمدينة.

ويضم البرنامج، التي تبلغ مدته أربع سنوات والمُعتَمد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مجموعة متنوعة من المجالات الإبداعية مشمولة في درجة واحدة، حيث تتضمن القيادة في مجال الإعلام والموضة والتصميم الداخلي والاتصالات. وفي إطار البرنامج، يحصل الطلاب المتفوقون على فرصة للانتقال إلى ريرسون لإكمال السنة الدراسية الثانية والثالثة في كندا.

وُضِع بكالوريوس الفنون في الصناعات الإبداعية للمساعدة في تطوير مهارات القيادة بالغة الأهمية التي ستوجِّه مستقبل قطاع الصناعة ذي النمو السريع في دبي.