بورصة دبي للذهب تحطّم أرقامها القياسية

المصدر: إعداد - عمرو عادل ــ غرافيك: حسام الحوراني

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سجلت بورصة دبي للذهب والسلع، تداول أكثر من 3 ملايين عقد خلال شهر واحد، للمرة الأولى في تاريخها خلال أغسطس الماضي، لتحطم رقمها القياسي الذي سجلته قبل بضعة أشهر مع تداول 2.38 مليون عقد.

وسجلّت البورصة - التي تعد الوحيدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط - قيمة العقود التي تم تداولها ومقاصتها الشهر الماضي رقماً قياسياً تاريخياً جديداً.

3.22

ملايين عقد أكبر أحجام تداول شهرية في تاريخ البورصة

193.5

مليار درهم أعلى قيمة اسمية شهرية

220

ألف عقد أعلى مستوى تداول يومي في تاريخ البورصة (5 أغسطس) بقيمة 3.85 مليارات دولار

146502

عقد متوسط حجم التداول اليومي الشهر الماضي بزيادة 55% على أساس سنوي

1.585

مليون عقد حجم التداول بين منتجات الروبية الهندية وهو المستوى الأفضل في تاريخها

58421

عقد الذهب الآجل الذي يعد من أهم منتجات البورصة

13.2

تريليون درهم قيمة التداولات المنفذة منذ التأسيس في 2005

133.5

مليون عقد حجم التداولات في 14 عاماً

22.26

مليون عقد أحجام التداولات العام الماضي

175

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60

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