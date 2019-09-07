باقة من الأجهزة المعززة بالتقنيات الأذكى من «لينوفو»

المصدر: دبي - البيان

كشفت لينوفو عن مجموعة من الأجهزة المنزلية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الواقع المعزز وأجهزة الهاتف المحمولة الجديدة التي تمتاز جميعها بمستويات أعلى من الذكاء، والمصممة لتوفير «تقنية أذكى للجميع».

ويتم استخدام مصطلح «سمارت» للدلالة على الابتكار، وقدرتها على فرض قواعد جديدة وعملها الدؤوب للارتقاء بالمواصفات والوصول بها إلى مستويات استثنائية. ونتيجة لذلك تركز لينوفو على رؤيتها والتزامها صفة مستمرة للعمل على تطوير التقنيات التي لا تكون أكثر ذكاءً فحسب وإنما جعلها متاحة ومفيدة للجميع.

وترى لينوفو أن الواجب يحتم عليها تطوير تقنيات تساعد على تغيير العالم إضافة إلى خلق مجتمعات رقمية أكثر اندماجاً واستدامة في كل مكان وتعمل لينوفو على تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي مع أجهزة الكمبيوتر الأعلى ذكاءً «يوغا».