نمو إنفاق الأسر اليابانية

المصدر: طوكيو - د ب أ

ذكرت الحكومة اليابانية أمس أن متوسط إنفاق الأسر اليابانية ارتفع 0.5% في يوليو، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي إلى 288.026 يناً (2691 دولاراً)، كما زادت الأجور الشهرية 1.1% في ارتفاع للشهر الثاني على التوالي.

وبلغ متوسط الدخل الشهري المعدل حسب التضخم 626 ألفاً و488 يناً في يوليو، وفقاً لوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.

ومن المقرر أن ترفع حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي ضريبة الاستهلاك في البلاد إلى 10% بدلاً من 8% في أول أكتوبر على الرغم من الركود الاقتصادي.

ولم تحقق الحكومة اليابانية بعد نمواً اقتصادياً طويل الأجل وسط تباطؤ الاستهلاك وركود الأجور الراكدة منذ تولي آبي منصبه في أواخر 2012.

وانخفض متوسط دخل الأسر ذات الرواتب في عام 2018 بنسبة 0.6%، بينما انخفض إنفاق الأسر أيضاً 0.4% للعام الخامس على التوالي، حسب الوزارة.