تراجع حجم الإنتاج الصناعي في ألمانيا بنسبة 0.6%

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

أظهرت بيانات اقتصادية أمس تراجع حجم الإنتاج الصناعي في ألمانيا خلال يوليو الماضي، نظرا لأن التوترات التجارية وتراجع ثقة الأعمال ألقيا بظلالهما على حجم الطلب العالمي.

وذكرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أن الناتج الصناعي في ألمانيا تراجع في يوليو 0.6% مقارنة مع يونيو، في حين كان خبراء الاقتصاد يتوقعون تحسنا طفيفا في الإنتاج.

وأشارت البيانات أيضا إلى تدهور الآفاق الاقتصادية لأكبر اقتصاد في أوروبا، حيث إن تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة سنوية 4.2 % وانخفاض طلبيات المصانع يعكس عدم حدوث تغيرات في المستقبل القريب.

وذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية أمس أن «الزخم الصناعي لا يزال ضعيفاً.. وفي ضوء البداية الضعيفة في النصف الثاني وعدم تعافي الطلبيات، لا يلوح في الأفق أي تحسن في مجال لصناعة».

وأظهرت البيانات الاقتصادية تراجع إنتاج السلع الاستثمارية وإنتاج الطاقة خلال يوليو، فيما تحسنت صناعة السلع الاستهلاكية وقطاع الإنشاءات.