"الإمارات للعطلات" تطلق عروضاً جذابة على برامجها

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت "الإمارات للعطلات"، ذراع تنظيم الرحلات الخارجية التابعة لطيران الإمارات، عروضاً جذابة لعملائها في دولة الإمارات العربية المتحدة للسفر بأسعار خاصة إلى مختلف الوجهات العالمية.

وتسري العروض الخاصة على الحجوزات من الآن وحتى 11 سبتمبر 2019، وأن يكتمل السفر ذهاباً وإياباً بين 28 سبتمبر 2019 حتى 31 مارس 2020. وتخضع هذه العروض لبعض الشروط والأحكام.

وقد روعي في تصميم هذه العروض تلبية مختلف الميزانيات، ليتاح للجميع قضاء عطلة لا تنسى بكلفة مناسبة. وتستفيد العائلات والمسافرون بمفردهم الذين يقومون بالحجز مبكراً من حسم بنسبة 10% على جميع البرامج.

وتتوفر خيارات العطلات في المالديف بأسعار تبدأ من 4549 درهماً للشخص الواحد للإقامة الفندقية لمدة 3 ليالٍ، وفي موريشيوس بأسعار تبدأ من 5549 درهماً وفي سيشيل من 4599 درهماً وفي لندن من 2899 درهماً وفي بوكيت من 3799 درهماً وفي بالي من 2999 درهماً.

وتغطي أسعار البرامج تذاكر السفر ذهاباً وإياباً على رحلات طيران الإمارات في الدرجة السياحية، والإقامة الفندقية مع الإفطار ورسوم وضرائب الغرف و20% زيادة على الأميال المستحقة من سكاي واردز.

وتخضع عروض الإمارات للعطلات لبعض الشروط والأحكام التي يمكن الاطلاع عليها وعلى المزيد من البرامج والخيارات من خلال الاتصال على الرقم 8004969 أو زيارة الموقع الشبكي: www.emiratesholidays.com