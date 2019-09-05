«نخلة جميرا» ترتقي بالترفيه عبر وجهات فريدة وإطلالات ساحرة

المصدر: دبي- البيان

أكدت «نخيل» للتطوير العقاري، أمس، أن مطعم «سوشي سامبا» الذي يحظى بشهرة عالمية، سيتم افتتاحه على ارتفاع 220 متراً في الطابق الـ51 من برج «ذا بالم تاور»، الواقع في قلب «نخلة جميرا».

وكانت العلامة التجارية «سوشي سامبا» المتواجدة بمطاعمها في كل من العاصمة البريطانية لندن، وميامي ولاس فيجاس في أمريكا، وأمستردام الهولندية قد أبرمت شراكة مع مجموعة Sunset للضيافة ومقرها في دبي، لافتتاح موقع جديد للمطعم في دبي في العام المقبل 2020.

ويُعد مطعم «سوشي سامبا» الفريد من نوعه واحداً من بين وجهات عدة تناول الطعام الوافدة إلى «نخلة جميرا»، والتي عززت مكانتها خلال الأعوام الماضية مركزاً عالمياً لفنون الطهي وتناول الطعام.

وسيقدم «سوشي سامبا» في برج «ذا بالم تاور»، إضافة إلى المزيج المدهش من الأطباق اليابانية والبرازيلية والبيروفية الشهيرة، ملامح عديدة للثقافة والفنون والموسيقى والتصميمات المستوحاة من هذه البلدان والمنعكسة على تصميمه وديكوراته الداخلية والخارجية، وأن يوفر لرواده إطلالات خلابة على «نخلة جميرا» والخليج العربي والأفق الساحر لمدينة دبي.

وقال عمر خوري، المدير التنفيذي لـشركة «نخيل مولز»: «يواصل قطاع المطاعم والترفيه في «نخلة جميرا» نموه وتوسعه لتوفير أساليب جديدة للعيش والترفيه العصري في الإمارات، بما يقدمه من تجارب ضيافة وإطلالات لا مثيل لها للمقيمين والزوار. ومن هذا المنطلق نثق في أن يتحول مطعم «سوشي سامبا» إلى أحد عناصر الجذب المهمة في «نخلة جميرا».

ويتصل «ذا بالم تاور» مباشرة مع «نخيل مول»، الذي سيضم بدوره المفاهيم العالمية المتنوعة لفنون الطهي وخدمات الأغذية والمشروبات، بما فيها مجموعة من المطاعم ذات المواقع المميزة على سطحه، ويحتضن «نخيل مول» المقرر افتتاحه العام الجاري، الذي يضم أكثر من 300 من المتاجر والمطاعم ومرافق الجذب فضلاً عن محطة لقطار «ذا بالم مونوريل» خاصة به، ويُعد نقطة للوصول إلى منصة المشاهدة في قمة برج «ذا بالم تاور»، والتي تعلو مطعم «سوشي سامبا».