قراصنة يُخفون برمجياتهم الخبيثة في كتب مدرسية

المصدر: دبي - البيان

كشف خبراء عن وجود 53,531 ملفاً من الملفات الخبيثة أو غير المرغوب فيها، متنكرة في هيئة مقالات طلابية أو كتب مدرسية جاهزة لاستخدام المدارس والجامعات في العالم واستخدمت هذه الملفات في الفترة بين أغسطس 2018 ويوليو 2019، في شنّ 356,662 هجوماً على 104,819 مستخدماً، بانخفاض 21% مقارنة بأرقام 2018.

وجاءت هذه الأرقام ضمن نتائج رئيسة أوردها تقرير موسم العودة إلى المدرسة أعدته كاسبرسكي.وبينما يجد البعض أن تكلفة كتب الطلبة باهظة، لكنها تبقى جزءاً لا مفرّ منه في أي برنامج تعليمي، ما يدفع الطلبة للبحث عنها على الإنترنت وتنزيلها من مواقع ويب خاصة بالقرصنة أو منتديات استضافة الملفات، بجانب مقالات الطلبة. ومع ذلك، فإن الجهات التخريبية ترغب في استغلال نهم الطلاب للمعرفة في توزيع البرمجيات الخبيثة.

وأخفت هذه الجهات 17,755 تهديداً في هيئة كتب مدرسية، في تخصصات متنوعة بينها اللغة الإنجليزية (2,080 كتاباً) والرياضيات (1,213) والأدب (870) وكانت الغالبية العظمى من التهديدات التي تختبئ تحت ستار هذه الكتب أدوات لتنزيل ملفات مختلفة.