التأمين خارج أولويات الباحثين عن المنازل في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

كشفت دوبيزل العقارية عن نتائج استطلاع أجرته حول معلومات المستخدمين وعاداتهم فيما يتعلق بالتأمين على المنازل وأظهرت النتائج أن 63٪ من بين المشاركين في الاستطلاع والبالغ عددهم 1,458 لا يمتلكون تأميناً على منازلهم، ما يترك الغالبية عرضة لخسائر وأضرار كبيرة.

وتشير البيانات المستخلصة من الاستطلاع أن أكثر من 80٪ من المستخدمين يستأجرون حالياً منازلهم وأن 70٪ يعيشون في الشقق.

وعند سؤالهم عما إذا كانوا مهتمين بتأمين المنازل، صرح 75٪ أنهم ليسوا كذلك، في حين قال 18٪ إنهم غير متأكدين. وتبين أن 30٪ فقط لديهم معرفة كاملة بفوائد التغطية التأمينية.

وقال ماثيو غريغوري، مدير المبيعات في دوبيزل: «يمكن أن يكون العثور على عقار جديد سواء للاستئجار أو الشراء عملية شاقة، لا سيما مع كمية المهام الورقية التي تحتاج لإنجازها.

ومن المهم بالنسبة لأولئك الذين يريدون الانتقال لمنازل جديدة استباق المشاكل التي قد تواجههم، مثل أي تسرب غير متوقع، أو تلف التلفزيون الجديد، أو فقدان ممتلكات قيمة أثناء النقل. لذا يعتبر التأمين الخطوة التالية في رحلة البحث عن المنازل في الإمارات، لأنه يمكن أن يحمي من الخسائر المستقبلية المحتملة».

وبرزت من نتائج التقرير عدة عوامل تثني المستطلعين عن الرغبة في شراء التأمين المنزلي، حيث قال 41٪ إنهم «لا يحتاجون إليه»، في حين يعتقد 24٪ أنه «مسؤولية المالك»، وأفاد 19٪ بأن التأمين على المنزل «مكلف للغاية».

وقال دايفد هاريس، مدير التسويق والتوزيع في «آر اس ايه» للتأمين: «تنتج المعدلات المتدنية للتأمين على المنازل في المنطقة عن قلّة الوعي والمعتقدات الخاطئة بشأن ارتفاع سعره وسياسات التغطية المتعلقة به. وبالتالي، يعتبر توضيح ماهية التأمين على المنزل ومحتوياته وكذلك نطاق تغطيته خطوة أولى أساسية حيث لا تكلّفك راحة البال أكثر من 21 درهماً في الشهر».