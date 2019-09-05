عودة قوية للبنوك إلى سوق التمويل العقاري

المصدر: إعداد - مشرق علي حيدر - غرافيك - حسام الحوراني

يعكس حجم صفقات الرهن العقارية للأراضي في دبي دلالات واضحة على العودة القوية للبنوك إلى سوق التمويل العقاري، بالإضافة إلى الجدية الواضحة لدى المستثمرين الأفراد وشركات التطوير في اللحاق بركب المشاريع التي تلبي مستلزمات استضافة إكسبو 2020 من جهة ومتطلبات النمو الاقتصادي على المديين القصير والبعيد من جهة أخرى.

وشهد الطلب على شراء الأراضي في السوق المحلي بدبي ارتفاعاً واضحاً منذ بداية 2019 تزامناً مع ارتفاع وتيرة المشاريع قيد التنفيذ في الإمارة لترتفع معه أسعار الأراضي في مناطق التملك الحر 13%.

واستحوذت عدة مناطق على التمويلات التي تزيد على مليار درهم من بداية العام.