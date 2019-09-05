%0.6 تراجع مبيعات التجزئة في منطقة اليورو في يوليو

المصدر: بروكسل - رويترز

مع انخفاض مبيعات الملابس بالتحديد خلال هذا الشهر، مما يبعث بإشارة سلبية من جانب المستهلكين في بداية الربع الثالث.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أمس، إن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة انخفضت 0.6 % في يوليو بما يتماشى مع متوسط توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم. وتأتي هذه النسبة بعدما شهدت مبيعات التجزئة زيادة قدرها 1.2 % في يونيو.

وانخفضت المبيعات 3.2 % خلال الشهر في قطاعات المنسوجات والملابس والأحذية. كما تراجعت مبيعات معظم المكونات، ومن ضمنها الأغذية والأجهزة الكهربائية والأثاث والأدوية والمبيعات عبر الإنترنت.

وشهدت ألمانيا وبلجيكا الانخفاض الأكبر في المبيعات.