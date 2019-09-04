متجر شهير يتخذ إجراءات تحد من جرائم القتل في أمريكا

المصدر: وكالات

قالت شركة وول مارت الأمريكية الثلاثاء إنها ستوقف بيع بعض الذخائر في المتاجر بمختلف أنحاء الولايات المتحدة بعد جرائم إطلاق النار بشكل عشوائي في ولاية تكساس الشهر الماضي والتي أسفرت عن مقتل عدد من الأشخاص.

وأضافت أنها ستوقف بيع المسدسات في ألاسكا وهي الولاية الأمريكية الوحيدة التي تبيع فيها مثل هذه الأسلحة.

وستوقف وول مارت بيع ذخائر البنادق قصيرة الماسورة مثل عيار2.23 وعيار 5.56 بعد نفاد الكمية الحالية.

وقالت الشركة إنه بينما يشيع استخدام مثل هذا النوع من الذخيرة في بنادق الصيد فإنه يستخدم أيضا في الأسلحة العسكرية النمط.

وأضافت أنها ستوقف أيضا مبيعات ذخائر المسدسات.

وقالت الشركة التي تتعرض لضغوط لتغيير سياساتها في مجال بيع الأسلحة إنها اتخذت هذه الإجراءات بعد مقتل 31 شخصا في حوادث إطلاق نار عشوائي في تكساس وأوهايو وقع أحدها في متجر لوول مارت.