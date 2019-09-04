"ليجو" للألعاب تعلن تراجع صافى أرباحها خلال النصف الأول من 2019

المصدر: ستوكهولم - د ب أ

أعلنت شركة «ليجو» الدنماركية للألعاب عن تراجع صافي أرباحها 12% خلال النصف الأول من 2019، مشيرة إلى تكاليف الاستثمارات طويلة الأجل، والتوسع في الصين والهند.

وأفادت مجموعة «ليجو» بأن صافي الأرباح خلال الفترة من يناير وحتى يونيو، بلغ 2.67 مليار كرونة (392 مليون دولار). وبلغت الإيرادات 14.8 مليار كرونة (وهي العملة الدنماركية التي تستخدمها ليجو عند الإبلاغ عن تقاريرها)، بزيادة 4% على أساس سنوي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، نيلز بي كريستيانسن: «إننا راضون عن أدائنا، بالنظر إلى التحولات التحويلية التي ما زالت تعيد تشكيل صناعة الألعاب حول العالم».

وذكرت الشركة أن أدائها في الأسواق الناضجة، مثل أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، كان في نطاق أقل من 10%.

وكان النمو «القوي» بمعدلات تزيد على 10% في الصين.