مواطن يفوز بمليون دولار من دبي للأسواق الحرة

انضم مواطن من الإمارات إلى قائمة المليونيرات الطويلة أمس في السحب الأخير مليونير دبي وأرقى مفاجآت.وسيحصل هارون الملا على مليون دولار مقابل تذكرته التي اشتراها عبر الإنترنت وهو المواطن العاشر الذي يفوز ضمن العرض الترويجي منذ إطلاقه 1999.

كما تم الإعلان عن 3 فائزين آخرين في عرض السوق الحرة لأفضل مفاجأة في دبي، حيث فاز رضا دول، وهو أسترالي بجائزة Bentley Continental GT (Camel Linen) .

وفاز 2 من الجنسية الهندية المقيمين في دبي بدراجة نارية لكل منهما.

قام بالسحب راميش سيدامبي، رئيس عمليات السوق الحرة في دبي وصلاح تهلاك، نائب الرئيس التنفيذي وشنيد السباعي نائب الرئيس الأول للتسويق ومايكل شميدت، نائب الرئيس الأول لدعم التجزئة ومنى العلي، نائب الرئيس الأول - الموارد البشرية. دبي - البيان