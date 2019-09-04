«سي إن بي سي»: نافورة دبي عالم من الإبداع

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أكد تقرير نشره موقع « سي إن بي سي» أن نافورة دبي «دبي فاونتن» التي تقع على مقربة من دبي مول وبرج خليفة وتعد أطول نافورة راقصة على أنغام الموسيقى المحلية والعالمية في العالم تشكل تحفة فنية وعالماً من الإبداع.

وأوضح أن تكلفة النافورة التي تعد نموذجاً للابتكار والإبداع والترفيه بحسب التقرير، 240 مليون دولار مزودة بمضخات تطلق المياه رشاً بارتفاع قياسي يعادل 50 طابقاً مع أكثر من ألف عنصر قابل للبرمجة بشكل منفرد.

وتعد النافورة من إبداعات شركة WET، وهي شركة تصميم مقرها لوس أنجلوس تعمل على تحسين تقنياتها وتجاوز حدود الفن والتكنولوجيا والجاذبية لأكثر من 35 عاماً.

وقال جيم دويل مدير تقنية التصميم في الشركة: «لقد غدت نافورة دبي من الأعمال الفنية، لكنها أيضًا استثمار جاد وضع في المكان الذي سيلفت الانتباه إليه».

وأضاف: «كانوا بحاجة إلى شيء لإعطاء الناس حافزاً قوياً للعودة إلى المبنى وإلى المتاجر والمطاعم في المركز التجاري مراراً وتكراراً، وقد تطلب ذلك ميزة أداء كبيرة جداً، يمكننا تحديثها باستمرار حتى يتمكن الأشخاص من الخروج من المبنى ومشاهدة عرض أو اثنين والجلوس لتناول العشاء ومشاهدة عرض آخر ثم العودة إلى المركز التجاري وإنفاق المزيد من المال والاستمتاع بأجمل الأوقات وأمتع العروض الفنية».