«سيمنس» تعزز كوادرها بمواهب إماراتية

المصدر: دبي - البيان

استقبلت سيمنس هذا الأسبوع المجموعة الأولى من الموظفين الإماراتيين الذين تم تعيينهم ضمن برنامج سيمنس للخريجين الجامعيين الإماراتيين.

ورحب ديتمار سيرسدورفر - الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس بمنطقة الشرق الأوسط والإمارات، وكبار المديرين في الشركة، بهذه المجموعة في المقر الرئيسي لسيمنس في مدينة مصدر في أبوظبي.

وقال ديتمار سيرسدورفر: «يسعدنا استقبال هذه المجموعة الرائعة من الشابات والشباب الإماراتي الواعد في سيمنس. إنّ هذه الخطوة المهمة تجسّد التزامنا بدعم جهود الحكومة الإماراتية بتوطين الوظائف وتطوير كوادر والمواهب المحلية، وهو ما يقربنا أكثر من تحقيق هدف سيمنس بجعل 5% من إجمالي قواها العاملة في الإمارات من المواطنين. وإنني على ثقة من أنّ زملاءنا الإماراتيين الجدد سيتمكنون من تحقيق أهدافهم المهنية في سيمنس وإثراء المجتمع والسعي لإفادته».