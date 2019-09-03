تحذير من استخدام مكبرات الصوت الذكية في التجسس على المستخدمين

المصدر: دبي - البيان

حذر المستثمر التقني، جون بورثويك، والمدير التنفيذي السابق لشركتي «تايم وارنر» و«إيه أو إل» من أن مكبرات الصوت الذكية تستخدم للتجسس على المستخدمين من قبل شركات، مثل غوغل وأمازون. وقال إن عملية جمع المعلومات من قبل هذه المكبرات هي بمثابة مراقبة.

وأضاف: من وجهة نظر المستهلك، فإن هذه الأجهزة تستخدم لأشياء من الصعب أن نسميها شيئاً غير المراقبة، موضحاً أن التنظيم الحكومي قد يكون الضمان الوحيد لخصوصية المستخدم.

وتوقع أن توفر الجهات التنظيمية المزيد من التحكم في الخصوصية لمستخدمي الجهاز، وأن يكون هناك المزيد من مستويات التنظيم التي تتيح التحكم في البيانات للمستهلكين. وقال: إن المستخدمين بحاجة إلى أن يكونوا قادرين على فهم كيفية استخدام بياناتهم والتحكم فيها.

كما حذر من أن شركات التكنولوجيا المصنعة لمكبرات الصوت الذكية تحصل على ما هو أكثر من مجرد تسجيلات الردود المسموعة.