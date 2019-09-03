نمو سوق الرياضة الإلكترونية أوروبياً

المصدر: دبي - البيان

كشف تقرير لشركة «ديلويت»، بالتعاون مع الاتحاد الألماني لصناعة الألعاب، أن سوق الرياضة الإلكترونية الأوروبية حققت خلال السنوات القليلة الماضية معدل نمو ضخماً بعد أن لامس إجمالي الإيرادات التي حققتها سقف 240 مليون يورو في 2018 متجاوزة بذلك فكرة المنتج المخصص لفئة محددة من العملاء.

والرياضة الإلكترونية هي مصطلح عالمي يعبر عن منافسات ألعاب الفيديو، حيث يتنافس اللاعبون على هيئة أفراد أو فرق ضمن بطولات محلية أو عالمية بهدف الفوز بجوائز معنوية ومادية. وتتبع هذه البطولات لمجموعة من القوانين ويمكن أن تتم داخل صالات بحيث يجتمع اللاعبون في مكان ووقت محدد أو عن بعد من خلال الإنترنت ويتم ذلك بعد الاتفاق على مواعيد وجدول المباريات.

وأشار التقرير إلى هذه السوق أصبحت محط اهتمام كل من شركات تصنيع المنتجات وبرامج الرياضة الإلكترونية وشركات المنتجات الأخرى، بفضل نمو قاعدة هــــواة الألعاب الرياضية الإلكترونية.