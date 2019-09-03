استمرار تراجع نشاط قطاع التصنيع في كوريا الجنوبية

المصدر: سيئول - د ب أ

أظهر تقرير مؤسسة «آي.إتش.إس ماركيت» استمرار انكماش نشاط قطاع التصنيع في كوريا الجنوبية خلال أغسطس الماضي.

وبحسب بيانات المؤسسة، ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع خلال الشهر الماضي إلى 49 نقطة مقابل 47.3 نقطة خلال يوليو .

يذكر أن قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة تشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو نشاط القطاع.

في الوقت نفسه، أشار تقرير «آي.إتش.إس ماركيت» إلى تراجع حجم إنتاج شركات التصنيع في كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي، في حين واصل تراجع الطلب الضغط على الشركات المصنعة. وأظهر التقرير أن ضعف الطلب الخارجي ما زال يمثل عقبة دائمة أمام تعافي قطاع التصنيع.