تحذيرات من تهديدات إلكترونية تواجه الرعاية الصحية

المصدر: دبي - البيان

حذر تقرير صادر عن شركة «فاير آي» من أن قطاع الرعاية الصحية سواجه سلسلة من مجموعات التهديد الإلكترونية والأنشطة الضارة أو الخبيثة.

وقال التقرير: بالنظر إلى الدور الحاسم الذي تلعبه الرعاية الصحية داخل المجتمع وعلاقتها بمعلوماتنا الأكثر حساسية، فإن المخاطر التي يتعرض لها هذا القطاع لها تبعية خاصة، وقد تكون أيضاً أحد الأسباب الرئيسية لجعل الرعاية الصحية واحداً من أكثر القطاعات المستهدفة.

وحدد التقرير أنواع التهديدات التي تم رصدها على منظمات الرعاية الصحية منها: استهداف المجرمين الإلكتروني لبيانات المرضى، وعمليات التجسس الإلكتروني.