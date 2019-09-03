تراجع إنفاق الشركات اليابانية بنسبة 6.9% فى الربع الثانى

المصدر: طوكيو - د ب أ

أعلنت اليابان أن استثمارات الشركات المصنعة في البلاد تراجعت بنسبة 6.9% عن نفس الفترة من العام السابق إلى 3.6 تريليونات ين (34 مليار دولار) خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، وهو أول انخفاض منذ عامين وسط حالة من الغموض الاقتصادي ناجمة عن الحرب تجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وقالت وزارة المالية اليابانية إن إجمالي استثمارات الشركات بجميع القطاعات غير المالية ارتفع بنسبة 1.9% ليصل إلى 10.9 تريليونات ين خلال الربع، حيث تباطأ بشكل ملحوظ من 6.1% خلال الفترة السابقة.

وأضافت الوزارة أن الاحتياطيات الداخلية للشركات سجلت 467.3 تريليون ين خلال الربع الثاني، بزيادة 4.6% عن العام السابق.

ولطالما واجهت الشركات التي تمتلك سيولة نقدية كبيرة انتـــقادات لعدم قيامها بزيادة إنــفاقها على الأجور والتوسع في استخدام العمالة المؤقتة وبدوام جزئي.