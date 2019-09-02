34.5 مليار دولار قطاع الحلويات والوجبات الخفيفة بالمنطقة 2023

المصدر: دبي - البيان

كشفت «يورومونيتور إنترناشيونال» وهي شركة متخصصة في أبحاث السوق الاستراتيجية، أن قطاع الحلويات والوجبات الخفيفة والجاهزة في المنطقة يشهد نمواً سنوياً يبلغ 3.3%، وسط توقعات بأن تبلغ قيمته 34.5 مليار دولار بحلول عام 2023، بوصفه القطاع الأسرع نمواً في المنطقة.

جاءت نتائج البحث فيما تستعد دبي لاستضافة معرض «يامكس الشرق الأوسط»، وهو أكبر معرض للحلويات والوجبات الخفيفة في المنطقة خلال الفترة الممتدة بين 29 -31 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي. وكشفت المعرض عن خططه الطموحة لنسخة هذا العام، حيث يعتزم توسيع فعالياته في ظل النمو الكبير والتحولات السريعة، التي يشهدها قطاع الحلويات والوجبات الخفيفة.

ويسلط المعرض الضوء على آخر التوجهات والتطورات والمستجدات التنظيمية وأحدث الابتكارات، التي تقود القطاع. وسيقدم سلسلة جديدة من الفعاليات الغنية بالمعلومات والمعارف تمتد على مدار ثلاثة أيام تحمل اسم «مانتش»، كما تتضمن أجندة المعرض برنامج اجتماعات تخصصية وورش عمل مفتوحة تتناول قضايا ترخيص العلامات التجارية، وذلك بهدف تعزيز فرص المشاركة وعقد الصفقات التجارية على مستوى الزوار والجهات العارضة.

وأكدت «يورومونيتور إنترناشيونال» أن هذا التوجه يدل على وجود فرص استثنائية في السوق. وأشارت إلى أن اتباع نظم حياة أكثر صحة قد أسهم بقوة في هذا المجال. وثمة فرص كامنة يمكن الاستفادة منها بابتكار منتجات تقدم للمستهلكين مكونات صحية دون أن تؤثر على المذاق.

وأسهمت توقعات النمو والتحولات في سلوكيات المستهلكين من حيث النكهات والأطعمة، التي يفضلونها في استقطاب لاعبين جدد إلى المعرض.